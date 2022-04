Proponen reforma “anti congeladora” de iniciativas

Christian Orihuela Gómez, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para acelerar la discusión de iniciativas en el Congreso de Querétaro con el objetivo de que éstas puedan ser dictaminadas en un plazo máximo de dos meses.

En rueda de prensa, mencionó que del total de iniciativas presentadas por representantes de Morena, solo cuatro han sido aprobadas, tres de ellas de Armando Sinecio Leyva y una de Andrea Tovar Saavedra, mientras que las de los diputados Christian Orihuela Gómez, Juan José Jiménez Yáñez y Yasmín Albellán Hernández no han sido dictaminadas, en comparación con las 11 aprobadas y presentadas por el legislador Gerardo Ángeles Herrera.

“Yo no estoy diciendo que se voten a favor o en contra, sino apretar el trabajo legislativo. Hace falta que estas iniciativas decida la gente, los diputados representantes, ya sea a favor o en contra pero que no se queden en la congeladora, que se les dé cierto plazo para que se pueda votar en sesión de pleno”, indicó.

Apuntó que la intención es que, con independencia del sentido del voto, se discutan las propuestas legislativas de todos los partidos políticos y eliminar la “congeladora” en el Legislativo; recordó que, por ejemplo, en la pasada Legislatura solo se aprobó un 30% de las iniciativas presentadas por legisladores de su partido político.

La reforma planteada modifica los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que en un plazo máximo de un mes se dictaminen las iniciativas, en caso contrario, se solicitaría al presidente de la Mesa Directiva que se turnen a otra comisión que también tendría un plazo de un mes para comenzar el análisis del dictamen.

“Hace falta legislación y es cosa de que valoren cada uno de los ciudadanos, no sirve de nada que estemos presentando muchísimas iniciativas y simplemente no se dictaminen, no se déun tiempo para que por lo menos las analicen y es totalmente lamentable”, agregó.

Orihuela Gómez señaló que, por ejemplo, hubo iniciativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presentaron el 30 de marzo, se turnaron ese mismo día a comisiones y se aprobaron el 1 de abril en sesión de pleno, misma situación con el paquete legislativo presentado por el Poder Ejecutivo el 22 de marzo y aprobado por el pleno el 1 de abril.

“Debemos hacer las cosas bien, no debemos hacer lo que hace poquito pasó con el presupuesto que únicamente se nos dio un día antes a las 9 de la noche y al día siguiente, a las 8 de la mañana, se tenía que sesionar y leer más de 400 hojas en un par de hora, vamos a cambiar esa forma de trabajar en la Legislatura”, concluyó.