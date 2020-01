Protestan por el asesinato de Candi

Como protesta por el presunto feminicidio de Candi, se llevó a cabo el movimiento “Moños negros”, manifestación pacífica que fue convocada a través de redes sociales por la joven, Carla Chaires Casas.

“Queremos llenar de moños negros y naranjas a San Juan, para que San Juan se dé cuenta de lo que está pasando. Ya no queremos más mujeres muertas, ni más mujeres violentadas, queremos paz, queremos caminar tranquilos, pedimos justicia para Candi”.

Carla comenzó el movimiento, lanzó la convocatoria el viernes por la tarde en redes sociales, desde entonces hubo 411 personas que mostraron interés en asistir, llegaron cerca de un ciento de hombres, mujeres y niños al monumento a Benito Juárez, sitio marcado como punto de reunión y de donde salió el contingente a las seis y media de la tarde.

La columna avanzó gritando consignas como “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Mujer, hermana, si te pega no te ama”, “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “Candi, ésta es tu lucha”, “Candi no fue tu culpa”.

El objetivo inicial era llegar al antiguo edificio de la Presidencia Municipal y colocar moños negros y naranjas, pero al estar ahí decidieron llegar hasta el Centro Cívico, antes emitieron frases machistas a manera de ejemplo de la forma como la sociedad juzga tan duramente a la mujer.

En la manifestación estuvo presente un visitador de la Defensoría de Derechos Humanos, quien proporcionó acompañamiento en calidad de observador, como respuesta a una petición ciudadana.