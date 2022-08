Proyectan creación de Consejo de Planeación

El mes pasado el Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) de San Juan del Río y el Gobierno Municipal iniciaron las primeras reuniones y meses de trabajo para definir la creación de un Consejo Municipal de Planeación, dio a conocer la presidenta de este organismo, María Guadalupe Camacho Hernández.

Refirió que la iniciativa de crear este organismo responde a la necesidad de que el Gobierno Municipal cuente con un área específica donde se puedan generar proyectos y exista personal técnico capacitado para que no solo haga propuestas, sino también realice la revisión de las mismas. Agregó que dentro de este organismos podrán participar agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles y del Colegio de Arquitectos.

“Vamos a entrar a trabajar con ellos (con Gobierno Municipal) en la creación de un consejo. Nosotros queríamos que se hiciera un Instituto Municipal de Planeación, por el tiempo y costos vamos a iniciar trabajos para poder hacer un Consejo Municipal de Planeación. La idea de esto es que el municipio pueda tener un área en donde se generen proyectos y donde haya persona técnico que haga la revisión y las propuestas de los proyectos. Hacer ya todo un programa ejecutivo para el municipio de San Juan del Río”, comentó.

Local Buscan crear Instituto Municipal de Planeación

Asimismo, puntualizó que la creación del Consejo Municipal de Planeación servirá para tener un banco de proyectos municipales que guarde toda la información referente a las obras de infraestructura que se han ejecutado en el municipio. Se pretende, dijo, que sea un banco de proyectos que trascienda las administraciones municipales.

“Actualmente el municipio no cuenta con un banco de proyectos a mediano y largo plazo. Igual no se cuenta con una bibliografía de cómo está la infraestructura (…). La idea es tener una biblioteca donde se guarde toda esa información y que trascienda a las administraciones. Que cuando haya un cambio de administración esa información no se pierda, sino que siga resguardada por este órgano que sería un poco independiente del quehacer municipal. Su tarea sería vigilar la planeación y hacer constantemente propuestas”, subrayó.

Finalmente, aseguró que de concretarse este Consejo Municipal de Planeación, ingenieros civiles y arquitectos podrán aportar todo su conocimiento técnico para que el municipio de San Juan del Río pueda crecer de forma ordenada y sustentable. Añadió que en próximas fechas continuarán las reuniones con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Oscar Alcántara Peña.