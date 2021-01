Proyectan crematorio para este nuevo año

La primera etapa del nuevo panteón municipal contempla la creación del crematorio en este 2021, aseguró el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dijo que es un tema prioritario, debido a la pandemia por Covid-19.

“Una primera etapa, lo que busca es tenerlo ya funcional, con un crematorio que hemos visto que se necesita desde hace años y, a pesar que no vamos tan rápido, ya vamos, porque el asunto no se va a terminar en un día, ya hay vacuna, lo cual celebro, pero todavía no es tiempo que podamos tener inmunizada a la comunidad en por lo menos un 75 por ciento, implicaría tener acceso a cerca de 250 mil vacunas en San Juan del Río”.

Destacó que lo positivo es que el panteón con crematorio es un proyecto en el que sólo se hará una primera inversión y posteriores reinversiones, esa primera inversión está contemplada en el presupuesto de egresos de este año.

“Efectivamente, hay una primera inversión que ya contempla el crematorio y aquí lo positivo del asunto es que como es un proyecto que se va a ir financiando, con la compra inicial podemos hacer la segunda etapa, ya con todo lo que va a representar”.

Vega Guerrero manifestó que ya se tienen cotizaciones nacionales y extranjeras para adquirir el crematorio, ya que en estos momentos es un producto con alta demanda en el mundo, y a pesar de no ser tecnología tan compleja, pretenden “No comprar cualquier cosa (…) Se está cotizando, ya hay dos o tres ideas, va a ser el punto uno del panteón, es decir, lo primero que se va a echar a andar”.

Giró instrucción para dar celeridad a este proceso con las áreas correspondientes y que se adquiera un crematorio con la capacidad suficiente, pues ejemplificó que el particular, ubicado en la zona oriente, está saturado y hay quejas de los vecinos porque les llegan cenizas.