PT sigue sin candidato en San Juan

El coordinador de la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en San Juan del Río, Rubén Lugo Sánchez, responsabilizó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), de los malos resultados electorales que se puedan obtener entre este organismo político el 6 de junio, toda vez que no se cuenta con abanderado oficial al Ayuntamiento sanjuanense por falta de validación por dicha autoridad.

A 17 días de avanzadas las campañas electorales, Lugo Sánchez lamentó el proceder de la autoridad electoral tras el retraso que ha tenido el asunto de la procedencia de la candidatura a la Presidencia municipal sanjuanense por el PT, a pesar de que las previsiones hechas por el IEEQ fueron subsanadas en tiempo y forma, por tal motivo, afirmó desconocer el retraso de la procedencia de dicha solicitud para participar en la contienda.

Local PT recurrirá ante Tribunal Electoral

“Desgraciadamente el Tribunal ya debió de haber sesionado desde la semana pasada para emitir su fallo, pero no lo ha hecho, ayer esperábamos que lo hiciera y no lo ha hecho, ya se metieron diversas quejas y reclamos y dicen que por carga de trabajo no ha sesionado, mientras tanto seguimos esperando, las razones por las cuales nos niegan el registro son incongruentes y son cosas que no se nos notificaron en tiempo y forma”.

Refirió que es la primera ocasión en que la autoridad electoral niega el registro de un candidato al Ayuntamiento sanjuanense del PT, situación que habrá de acarrear consecuencias en los resultados electorales, ya que varios días de campaña han trascurrido y es el único partido en el municipio sin candidato para participar en la contienda.

Pidió a la autoridad electoral resolver al respecto y evitar más retraso en el arranque de campaña del candidato del PT a la Presidencia municipal de San Juan del Río, Eduardo Aguirre Basurto, ya que desfasado se encuentra en sus actividades proselitistas.