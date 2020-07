PT sin dirigente en San Juan del Río

El coordinador de la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en San Juan del Río, Rubén Lugo Sánchez, advirtió a la ciudadanía de “falsos” dirigentes de este organismo político como fue con el sanjuanense Marcelino Martínez Ruiz a quien se desconocen dentro del organismo político.

Refirió que en San Juan del Río no se cuenta como tal con una dirigencia del PT derivado de los diversos trabajos que se están llevando a cabo para renovar las dirigencias petistas, razón por la cual toda persona que se ostente como dirigente incurre en falsedades.

“No es el representante, pueda estar afiliado para nada más, no tiene ninguna función dentro de la estructura ni es miembro de las comisiones del partido, no hay legalidad en es aparte, el compañero Marcelino Martínez no forma parte de ningún órgano en el municipio ni lo ha formado nunca”.

Lugo Sánchez aseguró que la estructura de este partido político se encuentra en proceso de ordenamiento, por este motivo se han integrado distintas comisiones a través de las cuales se impulsarán diversas acciones y actividades petistas en la localidad.

Por lo anterior, exhortó a los militantes y simpatizantes del PT estar atentos a los diferentes trabajos que tendrán en este partido con el fin de formar parte de sus diversos ejercicios sin caer en falsas promesas emanadas de igual manera de inexistentes dirigentes.