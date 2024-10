¿Puedes entrar al Ejército con tatuajes?

El teniente Coronel Arma Blindada, Jorge Martínez Jacobo, segundo Comandante del Séptimo Regimiento Mecanizado, explicó que el Ejército Militar acepta el ingreso de personas con tatuajes pero con ciertas restricciones.

Detalló que es una de las dudas que surgen entre los jóvenes, es por ello que especificó que para ingresar al Ejército Mexicano, en caso de que algún aspirante presente tatuajes, estos deberán ajustarse a ciertos requisitos como no estar en lugares visibles los tatuajes.

Local Incrementa participación de mujeres en el SMN

“Tenemos módulo de reclutamiento en el centro de San Juan del Río para darse de alta aquí en el Ejército, si hay restricciones respecto a los tatuajes, pero sí está permitido que no rebasen los 10 centímetros de diámetro y que no estén en lugares visibles”.

Precisó que los tatuajes no deben ser visibles en manos, brazos, cuello y cara, además de que su dimensión permitida será de 10 por 10 centímetros, no obstante las imágenes no serán ofensivas a la moral o harán apología del delito.

Dijo que en caso de que tenga más de un tatuaje, la suma de estos no será mayor al 10 por ciento de la superficie corporal, es por ello que antes de ingresar al Ejército se especifican estos lineamientos a los interesados.

Comentó que además del módulo de atención que instala eventualmente el Ejército México en la zona centro, se cuenta con un sitio de internet para despejar este tipo de dudas, ya que es una de las más comunes entre los interesados en ingresar.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, exhortó a los interesados en ingresar al Ejército Mexicano, a solicitar información detallada al respecto a fin de conocer ampliamente los lineamientos que se tienen para formar parte de las filas militares.

Finalmente dijo que los requisitos son iguales para hombres y mujeres, por ello, reiteró el exhortó a conocer los distintos requerimientos que se tienen para darse de alta en el Ejército Mexicano.