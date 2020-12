Pugnan por facilitar regulación de colonias

Susana Águila Flores, regidora que preside la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento, dijo que es necesario generar mecanismos para facilitar la regularización de colonias, ya que incluso hay algunas cercanas al Centro de San Juan del Río que carecen de certeza jurídica.

Detalló que en esos casos la ciudadanía quiere pagar sus impuestos, pero no puede, pues cada que los habitantes de estas colonias intentan llevar a cabo el proceso de regularización se encuentran con múltiples complicaciones que los desaniman.

“No están regularizadas y no pagan impuestos, la gente quiere pagar, porque lo que quiere es estar regular y tener su escritura y su predio normal. Por ejemplo acá en Álvaro Obregón, pasando la CFE, por la vía del tren, toda esa colonia que está del lado derecho, es irregular. Los negocios que están ahí no tienen licencia, las casas no pagan predial porque no están regularizadas y están prácticamente en el Centro”.

Destacó que el comercio que se encuentra en este tipo de asentamientos irregulares ha buscado tramitar licencia municipal de funcionamiento, lo cual no puede hacer al carecer de escrituras, con lo que tampoco puede realizar pago de predial, lo que representa fuga de ingresos para el gobierno municipal.

“Dicen que han hecho la lucha para que los regularicen, buscan hacer el trámite durante una temporada y ya que ven que no se logra, pues se desaniman, y ya lo dejan, luego agarran impulso y vuelven a intentar, pero ven que no y así han estado, pero hay personas sobre las que estamos duro y duro para que paguen impuestos, cuando lo que hay que hacer es que más gente pague”.