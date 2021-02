Pulquerías retoman actividad en Amealco

Los cantaritos de barro están más que frescos para apagar la sed de quienes gustan de disfrutar el suculento pulque y la gran variedad de curados, los cuales siempre van acompañados de una buena platica, y esto solo se encuentra en las legendarias pulquerías del municipio de Amealco de Bonfil, las cuales desde hace unos días reabrieron, tras una larga temporada de Escenario epidemiológico C en el estado de Querétaro.

Los clientes deben respetar las medidas sanitarias anti Covid-19. / Maximiliano Cervantes

Rogelio Aguilar Fonseca, propietario de la pulquería “Don Roge”, que se localiza en la calle Vicente Guerrero #229, justo en el corazón de este Pueblo Mágico, quien dijo que desde diciembre que la entidad cambió de panorama, sus establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas, teniendo nulas percepciones de dinero.

Comentó que desde hace dos semanas que reanudaron sus actividades, poco a poco a se han ido recuperando, pero que los estragos de la pandemia por Covid-19, aun son incalculables, ya que, el hecho de no ir a raspar los magueyes los tenía con preocupación porque estos podían perderse por el rezago del aguamiel.

Don Roge tiene un agradable lugar para visitar las calurosas tardes de Amealco. / Maximiliano Cervantes.

“Yo raspo un poco de mis magueyes, tuvimos que tapar los magueyes y ya fue pérdida total porque si no los raspamos, luego ya no dan el aguamiel. Si los descuidábamos dos o tres días, si sigue dando, pero el sabor ya no es el mismo que cuando está fresco”.

Aunque desconoció si hubo pulquerías en el municipio que quebraron por la contingencia sanitaria, dijo que la mayoría de estos lugares la ha estado pasando mal, y que por ello claman a las personas a que acudan a consumir con las respectivas medidas de sanidad.

Suculento manjar espera a los sedientos visitantes. / Maximiliano Cervantes.

Don Roge subrayó que con esta normalidad que enfrentan laboran diariamente de 08:00 a 18:00 horas, y que se preparan curados de mango, mazapán, fresa, café, nuez, además de micheladas con gran variedad de sabores.