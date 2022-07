Quebraron en dos años 20 restaurantes

Desde 2020 a la fecha, cerca de 20 restaurantes han cerrado en el municipio de San Juan del Río. En su mayoría han sido negocios familiares pequeños, quienes no lograron sobrevivir durante el confinamiento provocado por la pandemia, aunado al incremento en el precio de algunos servicios e insumos, señaló el presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, Antonio Rosas Carapia.

Detalló que los negocios medianos y grandes dentro de este sector lograron permanecer en el mercado debido a que tienen una dinámica de financiamiento diferente, la cual les permitió sobrellevar la situación provocada por la contingencia de Covid-19.

“Los medianos y grandes lograron subsistir, precisamente porque tienen una dinámica de financiamiento diferente o porque tenían algún activo que posiblemente lo tuvieron que vender y se hicieron de liquidez y eso les permitió de alguna manera permanecer. Los más chiquitos o los familiares son los que logran tener esa dificultad, precisamente de permanencia porque los costos obviamente se los van comiendo y ya es muy difícil sostenerse”, comentó.

Agregó que la etapa más difícil de los últimos dos años fue cuando se declaró el periodo de confinamiento, donde varios negocios pequeños de este sector dejaron de registrar ventas, de manera que cubrir los pagos de las rentas de espacios, servicios e insumos se volvió imposible, lo cual los orilló a bajar sus cortinas.

“Si tú tienes un local, precisamente que rentas, y en ese momento te cierran que la gente salga, es imposible mantenerlo (…), cuando no tienes consumidores, así tengas la renta más baja, si no hay quien te compre no va a ser funcional”, puntualizó.

Por otra parte, agregó que ante el aumento de casos por Covid-19 que se han registrado en el estado, los restaurantes del municipio no han disminuido los protocolos de seguridad sanitaria, de manera que en estos espacios aún continúan con las medidas de protección como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como el uso de tapetes sanitizantes.

Finalmente, explicó que el Consejo Queretano de Restauranteros mantiene acercamientos con la Jurisdicción Sanitaria No. 2, a fin de atender capacitaciones o cualquier tema relacionado con la salud de quienes trabajan en este sector y de los consumidores.