Queja ante IEEQ sin fundamento: Vega

El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, comunicó que están en proceso de contestar la queja interpuesta por consejeros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra de él y tres regidores del Partido Acción Nacional (PAN), se dijo tranquilo respecto a este procedimiento, pues subrayó “carece de fundamento”.

Estimó que el 99.9 por ciento de los apoyos sociales se entregan sin la presencia de un funcionario, pero en ocasiones están porque es parte de sus actividades laborales, por lo que negó que se use los programas para promoción de servidores públicos.

Local Denuncia ante el IEEQ no es por entrega de apoyos: MORENA

“Algunos consejeros de Morena fueron al IEEQ para inconformarse porque estamos haciendo programas para ayudar a la población, dicen que aparecemos, yo les diría a los funcionarios de Morena que tenemos que aparecer porque éste es nuestro trabajo”.

Invitó al partido Morena a gestionar apoyo para los sanjuanenses afectados en su economía a raíz de la pandemia por Covid-19, pues subrayó que el gobierno federal no ha aportado nada para este tema en el municipio.

“Lo que Morena debería hacer es felicitarme, porque a diferencia de su gobierno federal, que a San Juan del Río no ha ayudado en nada, porque hay que decirlo, a mí no me ha llegado un solo peso del gobierno federal para poder ayudar a ningún sanjuanense, todo lo hemos hecho con dinero municipal o estatal”.

Subrayó “mucho ayuda el que no estorba”, pues consideró que en estos momentos tendrían que estar más enfocados en los programas de apoyo social, pero deben enfrentar este procedimiento legal, el cual quita tiempo y desvía la atención de los servidores públicos municipales.