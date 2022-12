Queja por baja presión de agua en colonia Juárez

Habitantes de la colonia Benito Juárez, en la zona centro del municipio de San Juan del Río manifestaron su inconformidad, toda vez que, desde hace por lo menos una semana bajó la presión del agua de manera considerable, al abrir la llave de sus hogares.

Así lo manifestaron algunos de los vecinos los cuales piden a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) que se pueda dar una respuesta al respecto, ya que además advirtieron que han sufrido cortes de líquido de manera inesperada.

Señalaron que, lo que más les preocupa es que, está limitado además del gasto de agua, y que les impide que pueden hacer algunas actividades de manera simultánea, como tradicionalmente lo hacen, como lo es asearse, lavar la ropa, los trastes o bien, hacer las tareas del hogar.

"Tenemos entre cinco y siete días que el agua no llega como antes, el chorro bajó muchísimo y aquí hay casas, además de algunas vecindades que se han quedado sin nada en estos días y además no pueden almacenar por lo pequeño que es su espacio para vivir. Si se padece en los comercios también".

Destacaron que es urgente que la dependencia les pueda dar una orientación sobre lo que está pasando o si es el caso que se están llevando a cabo algunos trabajos para rehabilitar pozos o tuberías, para que en consecuencia, los vecinos tengan paciencia si hay obras cercanas.

“Luego hablamos a la JAPAM y las señoritas que contestan, si es que contestan, nos dejan mucho esperado y no dicen algo en concreto. Lo cierto es que por ejemplo, si yo me meto a bañar, resulta que ya no hay agua para los trastes y nos debemos turnar el uso de la llave. No sabemos si tal vez se están llevando el agua a otro lado”.