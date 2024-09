Querétaro, aún sin IMS Bienestar

Mientras que no haya evidencia clara de una mejora en el servicio de salud en otros estados, no se entregará el sistema de alta calidad que se tiene en Querétaro, como lo ha solicitado el Gobierno federal para el sistema IMSS-Bienestar (antes Insabi), afirmó el gobernador Mauricio Kuri González.

“Ha habido una invitación por parte del Gobierno federal para que nosotros entreguemos el sistema de salud de Querétaro nosotros hemos sido muy claros, mientras no haya una evidencia de que vaya a ser un sistema mejor que el que tenemos, creo que no es el momento entregarlo, pero vamos a ver cómo viene el siguiente gobierno, a ver si lo entregamos”, precisó en entrevista.

Fue enfático al mencionar que se ha trabajado bien los hospitales y en la entrega de medicamentos, además de haber canalizado su trabajo en la construcción de varios centros de salud, como el de Tlacote, el que se hizo en Tequisquiapan y en San Juan del Río.

“Ellos quisieran que se les entregara, pero la verdad es que tenemos en este momento un buen sistema de salud, mejor que el que yo me encontré, y hasta que no haya una evidencia clara de que en otros estados hay mejora, yo sería de la idea de no entregarlo”, puntualizó el gobernador.

Añadió que igual se ha hecho trabajo en la obra que está frente al Estadio Corregidora, albergue que brindará apoyo a 300 mujeres embarazadas, así como a otras personas que acuden a visitar a sus familiares en el Hospital de la Mujer, en donde podrán quedarse al no tener antes donde hacerlo.

Mauricio Kuri hizo también hizo referencia a la construcción de la primera Clínica Post Covid. Sobre esto dijo que hay personas que le han mostrado su agradecimiento al considerar que la atención recibida en ese lugar les ha permitido salvar su vida.

“Fuimos el primer la clínica; de hecho, hace poquito y una persona me dijo que estaba agradecida porque se salvó gracias a esa clínica Post Covid. Tenemos muy buenos doctores, un nivel muy bueno en aparatos”, expresó.

El titular del Ejecutivo comentó que una parte importante en su administración es el programa Salud Contigo, con el cual pretende abarcar a la sociedad que no tiene la oportunidad de afiliarse al ISSSTE o al Seguro Social.

“Se trata de la tarjeta Salud Contigo, porque muchas personas se quedaron sin atención con un cambio en el Seguro Popular cuando desaparece. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para llevarle la atención a la gente”, expuso Kuri González.

Remarcó que en todo el estado se tiene registro del 95 por ciento de las recetas surtidas, por lo que la tarjeta Salud Contigo va a reforzar el apoyo a la población que no tiene la oportunidad de tener seguridad social o atenderse en un hospital privado.

Con relación a la capacidad de los servicios de salud en el estado, el gobernador aseveró que se tiene la infraestructura para atender a toda la gente que lo requiera en las 198 clínicas. Además, dijo, de llevar el servicio a la Sierra y al Semidesierto.