Querétaro con capacidad hospitalaria: Francisco Domínguez

.De visita en Tequisquiapan, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién aseguró que en la entidad aún existe capacidad hospitalaria para la atención de personas contagiadas por Covid-19 y señaló que de acuerdo a los expertos, se considera que la próxima semana se comenzará a ver una tendencia a la baja en el número de enfermos.

Afirmó que si bien aún existe un alto número de personas que ingresan a los hospitales para ser atendidos, entubados y en algunos incluso han perdido la vida, señaló que existen datos que reflejan que la tendencia comienza a ir a la baja, por lo que se estima que sea en una semana cuando se logre percibir de manera plena esa curva descendente.

“La pandemia va a seguir, ayuda mucho que se estén vacunando, en la capital, la semana pasada las personas con al menos una vacuna, de 18 años en adelante, sumaban un 70 por ciento, hay que seguir adelante”, señaló al tiempo de recordar que con el retorno a clases presenciales, serán los padres de familia quienes determinarán si sus hijos volverán o no de forma presencial y con ello aseguró que quienes no tengan la confianza de enviar su a sus hijos a las escuelas, no tendrán ningún tipo de impedimento para hacerlo.

El Gobernador señaló también que a unas semanas de que culmine su gestión, se puede decir que existe un balance positivo en la entidad y que por ello el gobernador electo Mauricio Kuri, tendrá la oportunidad de arrancar con un estado fortalecido y señaló que tras su sexto informe de gobierno, ha dado cifras importantes de los avances obtenidos, pero señaló que la mejor calificación de su trabajo, la recibirá de parte de la ciudadanía.

Por último aseguró que el Gobernador Electo tendrá total suficiencia económica para arrancar su proceso, pues afirmó que se entrega un Estado sin adeudos y con finanzas muy firmes, lo cual, dará una perspectiva diferente para comenzar las labores.