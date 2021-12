Querétaro pendiente en llegada de ómicron

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado de Querétaro refirió que la entidad está pendiente para el caso que se detecten casos de la variante ómicron, que se desprende de Covid-19, y que para ello se siguen enviando las muestras a los laboratorios del consorcio de la federación para que se hagan los análisis correspondientes.

Expuso que desde las autoridades federales, se dio a conocer que esta variante se iba a presentar en algún momento, sobre todo en la fase de la secuenciación genómica que se realiza de manera constante y en coordinación con otros organismos.

Por lo anterior, mencionó que la población no debe bajar la guardia ante la aparición de estas variantes de preocupación y observación, y que en tanto las medidas sanitarias deben seguirse tal y como lo establecen las instituciones sanitarias.

“Hasta el momento, repito hasta el momento, porque no sabemos si el día de mañana qué suceda, no evade la inmunidad generada por las vacunas, se habla que pudiera ser más transmisible y no produce enfermedad más grave, hasta el momento”.

Al abordar el tema de la variante denominada como “Delta”, Pérez Rendón dijo que en el estado se han detectado por lo menos 217 casos provenientes de la misma, la cual calificó que es la que mayormente predomina.

En cuando a la ocupación hospitalaria, refirió que el estado está entre 10 y 12% de su capacidad de las camas dispuestas, es decir, un promedio de entre 60 y 65 camas, esperando, dijo, que las fiestas decembrinas no puedan aumentar las cifras actuales.