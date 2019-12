Querétaro promotor del crecimiento: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectuó una visita técnica a la Central Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en El Sauz, municipio de Pedro Escobedo, donde dijo que existe posibilidad de crear una nueva planta en estas mismas instalaciones.

“Querétaro es un promotor del crecimiento, del desarrollo, de la generación empleo y en todo el Bajío, por eso vamos a hacer todo lo posible, no quiero ser tan categórico porque no me gusta hacer compromisos que no pueda cumplir, pero no descartamos la posibilidad de crear la nueva planta de Ciclo Combinado aquí, en El Sauz”.

Local Pancho refrenda compromiso con el gobierno federal

Dijo que le informaron que se requieren 800 millones de dólares para la creación de dicha planta, con lo que se podría obtener el doble de energía eléctrica que actualmente se produce en la Central escobedense.

A los trabajadores de CFE les garantizó que no perderán su empleo, recalcó “Vamos a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, repito, y lo vamos a hacer con los trabajadores, no va a haber despidos, al contrario, van a necesitar más trabajadores y también ustedes les transmitan a todos los trabajadores que los aumentos salariales nunca van a estar por debajo de la inflación”.

Con este evento, López Obrador inició una gira que tiene el propósito de supervisar la producción de energía eléctrica, avisó que este sábado estará en Michoacán y el domingo en Colima.

Recordó que ya visitó instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a petición del director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, inició esta gira de fin de semana con el interés de impulsar a la industria eléctrica, lo cual ya se ha llevado a cabo, pues en este año aumentó la inversión para la CFE y habrá un nuevo aumento en 2020.

En su intervención, Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, manifestó que todos los trabajadores están comprometidos con hacer de esta empresa la mejor de México, lo que consideró es posible, al contar con el respaldo de la fuerza laboral y con el apoyo del Presidente de México.