Querétaro se mantiene en alerta por Covid-19

El vocero organizacional, Rafael López González, reiteró que, el estado de Querétaro se encuentra en alerta debido a la velocidad con que aumenta el número de activos por Covid-19, razón por la que el Comité Técnico de Salud se encuentra considerando combinaciones para modular escenarios epidemiológicos.

Señaló que los esfuerzos colectivos que lleva a cabo la sociedad queretana, pese a los continuos llamados a la no relajación, no serán suficientes para detener las variantes del virus, ni para contener la tercera ola, por lo que “de no enfocarnos en detener al virus hoy, más adelante la intensidad del fenómeno podría requerir medidas dolorosas para todos.

Mueren 45 queretanos en Estados Unidos por Covid-19

Indicó que nadie quisiera tener que cancelar sus planes, ni diferir el esperado regreso a clases, sin embargo, señaló que hay quienes han decidido “jugársela” junto con sus familias pensando que aún pueden burlar al virus en sus destinos vacacionales, a pesar de que hay gente cercana que está enfermando, quizá por segunda vez.

“Piensa en primera persona, reflexiona, actúa. Puedes ser tú quien se contagie y muera; pueden ser los tuyos”, manifestó.

Vocería llama a detener tercera ola de Covid-19 en Querétaro

Posteriormente comparó la situación actual con una carrera, donde, para ganar, se hace necesaria la presencia de un entrenador, además de realizar diariamente varios actos de voluntad: “la Vocería Organizacional es este entrenador, la carrera es tu vida y el entrenamiento no es opcional”, enfatizó.

El vocero advirtió que hoy Querétaro enfrenta un momento crucial en el que está en juego todo lo ganado en semanas y meses previos, y confirmó que ni la vocería, ni el gobierno dejarán de llamar a no bajar la guardia, “ni dejaremos de creer en ti, ni de luchar contigo”, expuso.