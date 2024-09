Querétaro vota en contra del dictamen de la reforma judicial

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro aprovechó su mayoría legislativa para rechazar el dictamen de reforma judicial, aprobado la madrugada del miércoles en el Senado de la República, con señalamientos sobre un retroceso democrático en México.

En sesión exprés de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura local, Ana Paola López Birlain, diputada del PAN, y Manuel Pozo Cabrera, diputado de Querétaro Independiente, votaron en contra de la reforma judicial, mientras que el diputado Christian Orihuela Gómez, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), votó a favor del proyecto de reforma al Poder Judicial.

Durante la sesión, López Birlain calificó como lamentable para la democracia y la República el dictamen aprobado por la mayoría en el Senado de la República, en el que no se escuchó a la ciudadanía, pues destacó que el diálogo es el puente para construir y avanzar hacia una sólida democracia. Agregó que, por el contrario, la reforma judicial aprobada representa un retroceso para México.

“El no tener la posibilidad de compartir estos sentires, estos puntos de vista, pero sobre todo este profesionalismo técnico y esta visión que proteja y defiendan los derechos y la oportunidad de las y los mexicanos a la división de Poderes y a generar equilibrios, y a generar estos contrapesos que limitan a la autoridad, pues va a ser sin duda un retroceso importantísimo para nuestro país. En ese sentido, el voto de mi parte será en contra, porque rechazo por completo el que no se permita generar contrapesos y no se permita que haya una institución o un Poder Judicial, sólido, transparente, perfectible y con la oportunidad de defender la pluralidad de las voces”, subrayó.

Orihuela Gómez, diputado de Morena, que votó a favor de la reforma, externó que se trata de una reforma positiva para el país, pues cuestionó el hecho de que ministros y jueces ganen más que el presidente, además de los excesos de los que gozan en el Poder Judicial de la Federación.

“Hay muchísimos excesos en el Poder Judicial, sabemos que hay jardineros, hay chóferes, hay Suburban, hay todo tipo de excesos y que están lamentando todos los días a cada uno de los ciudadanos, empezando con los queretanos. Creo que debemos de escuchar un poco más a los ciudadanos, ver qué es lo que nos reclaman. Aquí ya nos dieron una muestra el 2 de junio”, puntualizó.

En tanto, Pozo Cabrera expresó que la mayoría legislativa tiene derecho de plantear una reforma estructural; sin embargo, aseveró que ésta debe darse a través del diálogo y acuerdos, y no de caprichos, revanchas ni prácticas gansteriles; agregó que eliminar la carrera judicial pone en juego la justicia y libertad de las personas.

“La iniciativa turnada parte desde el rencor, la polarización, como la conocida manzana envenenada, donde parte de supuestos privilegios, argumentando la falsa hipótesis que si son electos, los juzgadores serán más eficientes y honrados, basta ver lo honrado que resultaron los votados senadores Yunes, y tanto más los diputados de la cuarta transformación que ni siquiera leyeron la presente iniciativa”, precisó.

Añadió que es mentira que el pueblo elegirá a los juzgadores, pues afirmó que será Morena, a través de la mayoría en el Congreso de la Unión y desde el Ejecutivo, es quien dará la lista de las candidaturas que aparecerán en las boletas. Por ello, aprovechó para reconocer a todos los trabajadores del Poder Judicial que se, en primera línea, afectados por la reforma.

“Es decir, resulta tan absurdo como que cuando se vayan a elegir los próximos diputados, alcaldes y gobernadores, no sean los ciudadanos organizados a través de partidos políticos o de candidaturas independientes quienes postulen a los aspirantes, si no sea el mismo partido en el poder quien postule a quienes aparecerán en la boleta, esto tiene un rasgo claro de dictadura”, enfatizó.