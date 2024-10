Realizan vacunación contra el VPH

Escuelas primarias del municipio de San Juan del Río formarán parte de la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual fue puesta en marcha por parte de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa).

Lo anterior lo dio a conocer la responsable de la Salud en el estado, Martina Pérez Rendon quien aseguró que son 127 primarias sanjuanenses a las que se invitará a participar en dicha jornada, por lo que para ello se buscará que los padres de familia conozcan de la campaña de vacunación para que autoricen en dado caso, la participación de sus hijas.

Local Capacitan a médicos para la prevención del infarto

Esta campaña que inició el pasado dos de septiembre, tiene previsto concluir el próximo 18 de diciembre, por lo que hasta esa fecha se conocerá el número de estudiantes participantes, ya que será de manera voluntaria la aplicación de la vacuna contra el VPH.

“El objetivo es vacunar a las niñas de quinto de primaria o de 11 años no inscritas en el Sistema Educativo Nacional, así como a las niñas de 12 a 16 años de edad que no hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra el VPH en años previos, la meta estatal programada es de aplicar 21 mil 889 dosis para cubrir a las niñas inscritas en las mil 591 primarias públicas y privadas, y niñas no escolarizadas".

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del estado. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Dijo que la infección por el VPH es considerada la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente, afectando a más de la mitad de las mujeres y hombres sexualmente activos en algún momento de sus vidas.

Derivado de la limitada disponibilidad de vacuna contra el VPH a nivel mundial, es esencial priorizar a la población objetivo considerando el costo efectividad y genere mayor impacto en la salud pública, es por ello que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) de la secretaría de Salud Federal en el año 2022 efectuó la campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, exhortó a la población a estar pendiente de las actividades que se realizarán en las escuelas, o bien, acudir a su unidad de salud médica más cercana con el formato de consentimiento informado firmado por la madre, padre o tutor el cual debe incluir el CURP de la adolescente.