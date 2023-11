Realizarán concurso de dibujo infantil

El secretario de Desarrollo Agropecuario del municipio de San Juan del Río, Roberto Jiménez Salinas dio a conocer que se tiene previsto llevar a cabo un concurso de dibujo y pintura infantil durante el Segundo Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Herbolaria Mexicana 2023.

Al respecto, aseguró que el evento se llevará a cabo del 1 a 3 de diciembre, motivo por el cual exhortó a los padres de familia a que inscriban a sus hijos al concurso , ya que el objetivo es fortalecer el acervo cultural para que haya una continuidad generacional en la conservación de usos y costumbres de la medicina tradicional.

Local Un traje confeccionado con semillas ganó el concurso de catrinas

“Algunas de las bases son que podrán participar niños y niñas de 7 a 15 años de edad, residentes en San Juan del Río, cada participante podrá aportar solo un dibujo, el cual no debe haber participado en otros certámenes, el dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 por 45 centímetros y no menor de 28 por 23 centímetros”.

Dijo que la técnica es libre, pues los participantes podrán utilizar lápiz, grafito, lápices de colores, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos, por lo que todos los trabajos deberán llevar título, así como el nombre completo del niño o niña.

El funcionario comentó que los trabajos se recibirán del 27 al 30 de noviembre en las instalaciones de la dependencia municipal, ubicadas en el boulevard Miguel Hidalgo número 101 primer piso en el centro de la ciudad, ya que en los próximos días se desarrollará el evento nacional.

“Al momento de registrarse deberán proporcionar el número de teléfono y correo electrónico de la mamá o del papá, los trabajos se expondrán el día 1 de diciembre en el Portal del Diezmo en el municipio para llevar a cabo la evaluación por el jurado calificador”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Jiménez Salinas agregó que solo se premiarán los tres primeros lugares, el primero de ellos con tres mil, el segundo con dos mil y el tercero con mil pesos, por lo que exhortó a las familias a impulsar la participación de los menores.

Consideró que son eventos en los cuales se busca fomentar este tipo de prácticas del uso de la medicina tradicional y herbolaria para sanar enfermedades que aquejan a las personas, pues por sus propiedades en varios casos son de gran utilidad.