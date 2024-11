Rebasado el refugio para perros en Huichapan

El refugio “Huellitas felices”, ubicado en el municipio de Huichapan, Hidalgo, se encuentra rebasado debido a la cantidad de animales que se han rescatado y los gastos que implica realizar cada una de las tareas dentro de este espacio. Actualmente, se dejaron de recibir perros y se prioriza la adopción, señaló la animalista y fundadora del sitio, Kristal Rodríguez Camacho.

Refirió que estos últimos meses han sido complicados para el refugio que encabeza, toda vez que el espacio ha tenido una alta población, así como la falta de recursos humanos, materiales y económicos para sostenerlo. Dijo que los índices elevados de abandono en la demarcación han provocado que el aumento acelerado de población dentro del refugio.

Mencionó que de manera diaria reciben hasta tres reportes de casos de abandono animal, agregando que en muchas de las ocasiones se trata de camadas de perros. Dijo que de manera frecuente los cachorros son colocados dentro de bolsas, cajas o costales y tirados en lotes baldíos o a un costado de los caminos interconecta a las diferentes localidades de este municipio.

“Ahorita ya no estamos recibiendo perritos, digamos que ya estamos al límite por los gastos que todo eso implica. Ha habido adopciones, pero también mucho abandono. Entonces, hemos estado publicando casos de abandono y son a los que más prioridad les damos porque viven en las calles. Son camadas, perros grandes y medianos. Son a esos a los que les damos prioridad”, comentó.

Refirió que actualmente el refugio tiene a su resguardo a 40 animales y señaló que la mayoría de ellos son perros que fueron rescatados de la calle, mientras que otros sufrían maltratos y crueldad en los domicilios donde habitaban. Dijo que mantener a estos ejemplares implica un esfuerzo por la cantidad de recursos que se necesitan, sobre todo los económicos para la compra de alimento.

Añadió que, en otros casos, algunos animales se mantienen en hogares temporales. Precisó que se trata de animales enfermos que requieren tratamientos especiales o medicamentos. En ese sentido, hizo un llamado a la población en general para que se sumen a la causa de este refugio y realicen donaciones de alimento o cualquier otro insumo.

“La verdad es que ha habido muy poco apoyo y ya no tenemos el espacio suficiente. Ya no estamos recibiendo más animalitos y aparte tenemos otros perritos en algunas casas de Huichapan. Se trata de perritos enfermos y pues obviamente son gastos, y hay que tratar de cubrirlos. Entonces, ya los gastos nos rebasan y es por eso que ya no podemos recibir más en el refugio”, subrayó.