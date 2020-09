Recabarán firmas para enjuiciar a expresidentes

Manuel Hernández Bautista, integrante del Colectivo La Ruta dio a conocer que en San Juan del Río se tiene proyectado recabar firmas para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sea sujetos a juicio penal por delitos de corrupción.

Para ello coordinadamente con otras agrupaciones se instalarán módulos en diferentes puntos de la localidad para lograr recabar seis mil firmas y sumarse a otras a nivel estatal, en el caso del Colectivo La Ruta se tiene proyectado llevar a cabo este ejercicio este viernes en el fraccionamiento Praderas del Sol y colonia del Pedregoso, mientras que el sábado y domingo, en el tianguis de Las Garzas.

Local Firman para enjuiciar a ex presidentes

“No es otra cosa que empoderar a la sociedad, empoderar a la gente que sepa que puede llevar a cabo a los ex presidentes y posteriores a estos Presidentes que se les pueda enjuiciar por delitos cometidos durante su gestión, que se deje de lado esa idea de que los Presidentes de la Republica o ex Presidentes de la Republica no puede ser llevados a juicio por delitos cometidos”.

Precisó que para el recolectado de firmas además se estarán visitando algunas comunidades entre ellas; La Valla, La Llave, La Estancia y algunas otros puntos de la zona oriente como Loma Alta y Fundadores con la intención de llegar a la meta, por ello exhorto a los sanjuanenses participar en este ejercicio ciudadano el cual será promovido en diversos puntos en un horario de 18:00 a 21:00 horas.