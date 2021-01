Rechaza Gilberto Ortega invitación de partidos

Gilberto Ortega Mejía ex alcalde que busca la candidatura independiente por la presidencia municipal de San Juan del Río, dio a conocer que otras fuerzas políticas lo han buscado para que se integre a proyectos para los comicios electorales, sin embargo, dijo que él los ha rechazado, y prefiere ir por la vía autónoma.

Comentó que, si bien ha sido lento el proceso para reunir las firmas de apoyo ciudadano, confía en que al paso de los días la población le dará un voto de confianza para que en el proceso de campaña pueda emitir sus propuestas a favor del desarrollo del municipio.

Aunque se negó a dar los nombres de los partidos políticos que lo han llamado a unirse, expresó que todos “son harina del mismo costal”, que busca hacer la diferencia con sus propuestas, y que para ello se ha enfocado en andar a pie para decir a la gente sus anhelos por la alcaldía.

“He recibido propuestas de algunos partidos políticos, pero no me interesan es harina del mismo costal, están todos revueltos solo defendiendo sus propios intereses, no me interesa participar con otras fuerzas políticas. La gente está harta de los partidos políticos, parece pelea de perros, cada quien defiende su hueso”.

Ortega Mejía señaló que la gente ahora quiere ver una propuesta que resuelva a diversas problemáticas, no solo ideas populistas, por lo que adelantó que si pasa al siguiente proceso, se enfocará en un proyecto integral para los sanjuanenses.

Recordó que tiene hasta mediados del siguiente mes para dar reunir las más de cinco mil firmas que pide el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para que proceda el registro.