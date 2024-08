Rechazan imposición en Contraloría en Tequisquiapan

El presidente municipal electo de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería rechazó la imposición del titular o nuevo encargado de la Contraloría de esta localidad para los próximos cuatro años, luego de asegurar que recientemente se aprobó en el Cabildo tequisquiapense la modificación del Manual General de Organización del Municipio para dichos efectos.

Durante la presentación de su programa “La Voz del Pueblo”, el alcalde electo emanado del partido Morena, mencionó que estas acciones unilaterales generan desconfianza entre la población, por ello, afirmó que su equipo de trabajo se encargará de llevar a cabo una encuesta domiciliaría de tal manera que la gente decida si está o no de acuerdo con las aprobaciones que se dieron en el Cabildo y durante el desarrollo del Tercer Informe de Gobierno se manifieste la decisión de los tequisquiapenses.

Magaña Rentería presentó "La Voz del Pueblo"

“Se les ocurrió a los que están en la administración saliente, hacer una modificación para que ellos puedan imponer al contralor o al nuevo titular de esta nueva secretaría por los próximo cuatro años, se atrevió gran parte del Cabildo de Tequisquiapan hace un par de días a autorizar, a aprobar que el presidente saliente nombre a un controlador, que lo cuide, lo proteja y lo encubra durante los próximos cuatro años”.

Atribuyó a que por este tipo de situaciones se ha retrasado el proceso de entrega-recepción, pues a pocas semanas de la actual administración pública del Pueblo Mágico, aseguro que se dio este tipo de modificaciones que generan desconcierto entre la población.

“Porque aquí en Tequisquiapan no se ha dado ese inicio se entrega-recepción, porque aquí en Tequisquiapan no hemos sido recibidos por la autoridad municipal, alguien se lo pregunta, y es que ahora lo entendí todo, resulta y les comparto con la confianza que les tenemos que apenas hace un par de días, el presidente municipal presentó una iniciativa para modificar el Manual de Organización del Municipio, presentó una iniciativa para poder modificar el reglamento del Órgano Interno de Control para poder crear una secretaría del OIC, la función de un contralor es quien tiene que revisar, tiene que regular, es ese el funcionario el que debe de dar la certeza al pueblo que todo lo que se está haciendo en esa administración, se está haciendo bien y no se esté violando una ley”.

Por lo anterior, refirió que, atendiendo sus compromisos de campaña, se dedicará con su equipo de trabajo a conocer la opinión de la población respecto a dichas aprobaciones del Cabildo, de tal manera que el actual gobierno escuche la voz del pueblo.

“Vamos a tocar puerta por puerta a preguntarle a los ciudadanos después de haberles informado de esta decisión que aprobó el Cabildo, si están en contra de esta imposición, yo hago el compromiso de juntar firmas de entregárselo junto a ustedes, junto al pueblo de Tequisquiapan en su último informe de gobierno”, concluyó.