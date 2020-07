Recibió apoyo 50% de locatarios del Juárez

Alrededor del 50 por ciento de comerciantes que laboran en el tianguis y mercado Benito Juárez recibieron algún tipo de apoyo estatal o municipal durante la suspensión de actividades por la pandemia de Covid-19, informó el secretario general, Juan Ávila García.

Dijo que hubo comerciantes que solicitaron el apoyo económico que otorgó gobierno del estado a través del programa Querétaro Fuerte, reconoció que no todos lo recibieron, aunque siguen con el trámite, con apoyo de funcionarios municipales.

Local Aplicados 25 mdp del Fondo Covid-19

El dirigente de tianguistas y locatarios explicó que también se registraron en el programa de ayuda económica que impulsó el gobierno municipal, del que dijo “sí nos lo están dando”.

Reconoció que como agrupación no tuvieron acceso al programa de despensas, ya que debían solicitarse de forma directa, pero en este sentido hubo apoyo por parte de legisladores.

Local Ordenan suspensión de actividad comercial en Tequisquiapan

“Cuando se quitó lo no esencial, algunos diputados se acercaron con nosotros y nos regalaron despensas para la gente que dejó de trabajar, nada más, en nuestro mercado fueron como 20 locales los que dejaron de laborar, pero despensas como las que estuvo dando el gobierno en casas, no. Las despensas las estuvo dando gobierno directamente a las personas, pero no a nosotros como dirigentes, algunos me dijeron que sí recibieron”.