Recibirán beca “Rita Cetina”, 13 mil estudiantes

En el municipio de San Juan del Río se tiene previsto entregar 13 mil 847 becas educativas “Rita Cetina”, al mismo número de estudiantes de las escuelas secundarias públicas ubicadas en las colonias y comunidades de la demarcación.

De acuerdo al enlace municipal de la secretaría de Bienestar en el municipio, Miguel Ángel Gil Zapata, en días pasados se integró el padrón de los estudiantes de las 42 escuelas que recibirán el apoyo económico de manera bimestral, el cual es de mil 900 pesos.

“Como tal, aquí en San Juan del Río van a ser un poco más de 13 mil estudiantes del nivel secundaria, los cuales se estarán inscribiendo en esta beca universal Rita Cetina, que el registro va a estar abierto hasta el 18 de diciembre, como bien sabemos, la plataforma puede estar saturada dado que es un registro a nivel nacional, aquí la recomendación que le hacemos a la gente es esperar unos días más, todavía tenemos lo que resta del mes e inicio de diciembre para poder realizar el registro, decirles que hagan el registro durante la noche o mañana para que puedan entrar a la plataforma sin mayor problema”.

Refirió que la convocatoria para el registro de las estudiantes inició apenas esta semana por lo que los padres de familia o tutores tendrán la oportunidad de concretar la solicitud hasta el próximo 18 de diciembre.

“No interviene el tema de que si yo me registro antes, me va a llegar a mi primero la beca, la beca es universal y los lugares ya están asegurados, la beca está asegurada y no importa el día en que se registren, les llegará la beca, son mil 900 bimestrales los que se les estaría otorgando a cada familia y cada estudiante y son 700 extra si tienen un estudiante adicional, es decir, si tienen un hermano, van a recibir 700 pesos más en esta modalidad de la beca Rita Cetina”.

