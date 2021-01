Reconoce IEEQ a Roque como aspirante

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) reconoció a David Roque Hernández como aspirante a la candidatura independiente al Ayuntamiento de San Juan del Río, tras atender la sentencia TEEQ-JLD-6/2021.

Al respecto, David Roque mencionó que la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) estableció se reconozcan sus derechos y prerrogativas concernientes a la candidatura independiente, entre ellos la posibilidad de recabar el respaldo ciudadano a partir de este 14 de enero.

Local David Roque busca candidatura independiente

Dijo que como parte de este reconocimiento a su aspiración, asimismo se otorgará por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electora, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEQ, un curso de capacitación en materia de candidaturas independientes, registro de las personas auxiliares, registro de apoyo de la ciudadanía y manejo de la aplicación del INE a la planilla que encabezará.

El Consejo Municipal del IEEQ en San Juan del Río validará el resolutivo del TEEQ, y aprobará a las personas auxiliares o gestores para la obtención del apoyo ciudadano que proponga la planilla que encabece.

“El problema fue que no me validó primeramente el Consejo Municipal del IEEQ porque no entregue la constancia de residencia, pero les había explicado que la tenía en litigio en el Tribunal Electoral en contra de la Secretaría del Ayuntamiento, de hecho, después de que gane el juicio fue como les indicaron que me la expidieran conforme a la ley, y ya después me validaran como aspirante”.