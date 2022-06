Rectora de la UAQ dice que su postura crítica no está en venta a candidatura

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro aseguró que su postura crítica respecto a la aplicación de la fuerza policial para detener a los manifestantes el pasado viernes 10 de junio no está en venta a ninguna candidatura.

A través de su perfil oficial de Facebook, la académica puntualizó: “sigo y seguiré manifestándome en contra del abuso de autoridad que se vivió el viernes pasado. Esto no es un asunto de miradas partidistas, es un tema de gobernanza y derechos humanos”.

Local UAQ acusa exceso de la fuerza pública en manifestación de la CEA

La titular de la rectoría de la UAQ consideró que, a pesar de que pudiera considerarse que el bloqueo de 5 de Febrero “fue excesivo”, no justificó el actuar de los elementos de la policía estatal, a quienes se observa incluso golpear en el rostro a un adulto mayor, en los videos que circulan en redes sociales digitales.

“Sí, el bloqueo fue excesivo pues lastimó a la ciudadanía que NO es la responsable del problema. Eso, desde luego, hay que reflexionarlo. Pero el uso de la fuerza pública contra el pueblo es inadmisible, ni siquiera se intentó conciliar”, afirmó la rectora.

Además, consideró que existen intenciones de deslegitimar sus posturas, al vincularla con aspiraciones y partidos políticos.

“Así las cosas, es lamentable que pretendan hacer callar la postura de la UAQ, que no es mi voz si no la de miles de universitarios. No pueden condicionarnos pues actuamos por convicción”.