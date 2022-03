Rectora de la UAQ piden incentivos para ciencia  

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, expuso en la 3ª sesión de trabajo de la Comisión para una Política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los planteamientos de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro en torno al tema.

Tras exponer el trabajo que desarrolla la UAQ, la Rectora del Alma Máter queretana señaló que en el país no hay un plan estratégico que recoja el trabajo realizado respecto a la propiedad intelectual para desarrollar servicios y productos a partir de la generación del conocimiento.

“La política pública en Ciencia y Tecnología no está visualizando, no está cazando estos tesoros, para poder hacerlos realidad. Al final nos encontramos solos, porque no encontramos un apoyo, como para la vacuna (Quivax 17.4); ha sido muy duro enfrentarnos a muchas cosas que pensábamos que podrían estar resueltas a nivel nacional”, apuntó.

Asimismo, aseveró que, aunque la ley señala que el gasto para Educación Superior, Ciencia y Tecnología debe ser del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto no se aplica desde hace varios años, siendo que actualmente solo se destina el 0.5%. La legislación también habla de aportar el 8 por ciento del PIB a Educación en general, lo que tampoco sucede, dijo.

Aseguró que se necesita fortalecer un catálogo de la infraestructura nacional para Ciencia y Tecnología, que permita conocerla y localizarla, así como generar un proyecto estratégico de infraestructura en la materia y una interlocución interinstitucional e intersectorial para establecer temas prioritarios nacionales.

García Gasca se dijo preocupada por el sentido en el que se ha ido desarrollado la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, por lo que exhortó a las universidades a ser partícipes en la toma de decisiones para la construcción de esta legislación, al mismo tiempo, subrayó que es indispensable entender que no se puede partir de cero en cada sexenio.