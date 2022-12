Rectora insiste en erradicar violencia

Al participar en el Panel Magistral: mujeres en el gobierno universitario en Costa Rica y México, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca, afirmó que, para ir disminuyendo la violencia de género contra las mujeres, es necesario que los hombres se involucren en este cambio, trabajar en sus masculinidades y, con ello, llegar a la igualdad sustantiva.



La Rectora, al abordar temas sobre los retos en las Instituciones de Educación Superior para la aplicación de principios de paridad de género, mencionó que fue en 2018, cuando se decidió iniciar con la generación del Protocolo contra la Violencia de Género y crear la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVIG), esto, a raíz de que se comenzaban a tener problemas importantes de acoso y violencia de género dentro de la Institución.



“Encontramos resistencia, no solo por parte de varones, sino también de las mujeres, sin embargo, siempre hemos estado defendiendo el proyecto porque sabemos que la violencia de género es estructural, histórica, sistemática y profunda, que no se resuelve en poco tiempo”, comentó.

Local Buscan más obras para El Organal

Asimismo, destacó que dentro de la UAQ se está trabajando en la implementación de un Sistema Universitario de Cuidados con el objetivo de realizar cambios en la normativa universitaria, en los requisitos académicos y administrativos para que las mujeres tengan acceso o puedan conciliar el trabajo con la familia, esto, al lamentar que, actualmente, los temas de cuidado de la familia están volcados hacia las mujeres, cuando es indispensable que los varones también tengan esa responsabilidad en la casa, familia, hijos o abuelos.



A esta situación se le suma, dijo, que los hombres tampoco están identificando la violencia, pese a que, en su mayoría, son los que la ejercen, aunado a que las mujeres no están detectando cuando son violentadas, lo que origina que se normalice y no pidan ayuda cuando la necesitan.



“Necesitamos que empiecen a trabajar sus masculinidades, a comprender cómo ellos van a ser o son parte de este proceso para llegar a la igualdad sustantiva, de otra manera, si las mujeres seguimos trabajando por nuestra cuenta no lo vamos a lograr”, consideró García Gasca.



García Gasca concluyó en que, el proceso de cambio depende de hombres y mujeres, entendiendo que es una tarea a largo plazo, en donde se tiene que comenzar a dar pasos firmes para avanzar en ese camino.