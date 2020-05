Reducen superficie de siembra

La falta de apoyos por parte del gobierno federal, así como agua en presas y bordos del municipio, ha obligado a los productores agrícolas a no sembrar maíz de temporal como en otros años, ya que de lo contrario pérdidas económicas es lo que estarían registrando informó el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal San Juan del Río, Francisco Sinecio Barrón.

Aseguró que derivado del escenario que vivieron el año pasado en los cultivos de maíz de temporal, este año los productores agrícolas descartaron programar y sembrar las mismas hectáreas del 2019, las cuales llegaron a las 10 mil aproximadamente, pero este año solo serán cinco mil en promedio.

Local Se agrava crisis en campo sanjuanense

Dijo que la zona sur del municipio sanjuanense es donde mayormente se registran este tipo de cultivos de temporal, por lo que hasta el momento no se tienen el interés de los productores por sembrar gran cantidad, disminuyendo la actividad agrícola en la localidad a causa de la falta de apoyos que con anticipación se entregaban por parte de las autoridades federales así como agua captada en los vasos hídricos actualmente.

“En la zona sur es donde más siembran maíz de temporal, muchos no alcanzaron a sembrar porque no hay agua en los bordos ni presas, los productores siembran con punteo que es el agua de los bordos y presas y como no hay pues entonces esta difícil que hayan alcanzado a sembrar para el maíz de temporal”.

Lamentó la situación que actualmente se vive en el campo, ya que hasta el momento el apoyo que se ha ofrecido a este sector, ha sido por parte del Gobierno de Estado, mientras que los programas que anteriormente emanaban del Gobierno Federal siguen sin ser activados y cada vez más con tendencia a desaparecer dejando desprotegidos a los agricultores.