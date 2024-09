Reforma al Poder Judicial es un engaño: ABM

El coordinador de asesores del gobierno del estado de Querétaro, Alfredo Botello Montes, advirtió a la población de los engaños que hay en la reforma al Poder Judicial, tras el estado de vulnerabilidad en la que se quedarán los ciudadanos.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río, el panista aseguró que existen “vicios ocultos”, que la población desconoce, tal es el caso del método de elección que se implementará para elegir a los ministros, magistrados y jueces, pues afirmó que la reforma judicial pretende facultar al presidente para proponer a los candidatos a dichos cargos, mismos que serán respaldados con el apoyo de los legisladores, aspecto en donde dejó en claro que predomina la bancada de Morena.

“El pueblo no es quien va a elegir a los integrantes del poder judicial, eso es una falsedad, quien los va a elegir, quién va a presentar en todo caso la propuesta es el propio presidente, es el Congreso que está integrado por la gente del presidente y es un poder judicial que estará coartado por el presidente, entonces realmente, cual es la elección del pueblo, eso es una total falsedad la que se tiene en el poder judicial”, mencionó.

Botello Montes consideró que la población necesita conocer a detalle la reforma que pretende ser modificada y que actualmente se encuentra en debate, a fin de que puedan evitar hacer “falsedades”, del propio gobierno federal.

“La reforma es dañina totalmente, está plagada de mentiras, de mentiras desde el momento en que está calificando a todo el poder judicial como deshonesto, como corrupto, yo soy abogado, tengo 42 años de abogado y he visto un poder judicial profesional, no he visto ningún acto de corrupción, por lo menos uno solo que a mí me ha tocado aquí en Querétaro, al menos uno solo”.

Por lo anterior, confió en que la reforma al poder judicial no se concrete, toda vez que con ello se estaría permitiendo la vulneración a los derechos humanos de los habitantes, tras la falta de un sistema de justicia eficaz y transparente.

“Se ha dicho que esta reforma, lo ha dicho el oficialismo, va para pues quitarles los privilegios a los ministros magistrados, jueces y personal del poder judicial, no que no, nos equivoquemos, eso está quitándole los privilegios que tenemos todos los mexicanos de tener un poder judicial que atienda y defienda a los mexicanos”, concluyó.