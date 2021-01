Reforzarán medidas sanitarias en elecciones

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, no descartó la implementación de varias medidas de seguridad sanitaria durante el día de la contienda electoral a fin de evitar la propagación del Covid-19.

Comentó que independientemente del escenario epidémico que se tenga durante las fechas cercanas al 6 de junio, el organismo electoral tomará todas las medidas precautorias para reducir los riesgos de contagio, para ello se analiza las diferentes acciones que serán implementadas.

“Si habrá caretas, gel antibacterial, se invitará a lis ciudadanos a que lleven su bolígrafo para que no estén tocando el mismo todos, obviamente no serán lápiz, tiene que ser bolígrafo algo que no se borre y obviamente al ciudadano e le va a invitar a cumplir con todas estas medidas”.

Indicó que las medidas sanitarias básicas serán el uso del cubre bocas, sana distancia, uso de gel antibacterial al ingresar a la zona de votación, así como otras más, a fin que desde los ciudadanos como los representantes de las medidas directivas de casilla tengan las medidas precautorias.

Para todo ello, agregó que el organismo se encuentra atento al avance que se va teniendo en el control del virus en el país, para la implementación de los planes contingentes y de esta manera desarrollar la jornada comicial bajo las medidas pertinentes en materia de seguridad.