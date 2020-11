Regidora morenista buscará cargo de elección popular

La regidora de la fracción morenista, Susana Águila Flores, dijo que levantará la mano para participar en el siguiente proceso electoral, esto al hablar de la importancia de defender la paridad de género en el ámbito político.

Precisó que en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como en los demás partidos, “La paridad de género se toma en cuenta en términos de que es obligatorio”, pues reconoció que la política “Es un mundo en el que los hombres se han desempeñado más que nosotras y a veces sí nos ven como que ‘no tienen posibilidades porque es mujer’, porque ellos han dedicado tiempo, no han tenido que cocinar, qué lavar, están dedicados tiempo completo a su labor”.

Declaró que se sentiría muy honrada si su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la postulara para un cargo de elección popular, pero subrayó “No me voy a tirar a matar por una candidatura”.

Reconoció que ha encontrado en el servicio público una labor de satisfacción al poder dar solución a problemáticas de la ciudadanía, razón por la que le gustaría seguir, aunque sabe que no es una decisión que está en sus manos, pero es una posibilidad por la escasa cantidad de mujeres que participan en política.

“Somos pocas mujeres, aunque se diga lo contrario, hay pocas mujeres participando, la mayoría son hombres y si llegado el momento me toca y me dicen que sí, yo encantada y si no es así, igual encantada me voy a mi casa”.

Destacó que pedirá ser tomada en cuenta, pero en caso que haya compañeras más capacitadas, con mayor experiencia y sean mejores cartas, entonces se sumará para apoyarlas.