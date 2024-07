Regresa uso del cubrebocas en empresas

De acuerdo al secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la región, Dimas Peralta Alegría, el uso del cubrebocas regresó a los distintos centros de trabajo del sector textil del municipio de San Juan del Río.

Apuntó que derivado del incremento que se ha tenido en los casos de Covid-19 en varios puntos del país, los representantes sindicales han pedido a los trabajadores de ocho empresas afiliadas a esta organización sindical, reanudar el uso de la mascarilla para prevenir posibles contagios.

Como hasta el momento ha sido mediante exhortos, Peralta Alegría dijo que han sido pocos los trabajadores que han respondido al llamado, calculando que de mil 945 agremiados que se tienen, el 30 por ciento ha respaldado la medida, los demás por el momento no han mostrado interés de utilizar el cubrebocas, únicamente la sana distancia y gel antibacterial.

“Ha habido algunos brotes de Covid otra vez, entonces si ya se les está recomendando a todos los trabajadores que utilicen su cubrebocas en las empresas, en varias fabricas ya se está retomando, no hay que descuidarnos porque se viene la temporada de frío que es cuando pega más la influenza, y ahora Covid”.

Dimas Peralta Alegría, secretario general de la CROC en la región. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

El dirigente sindical dijo que este tipo de medidas busca reducir el nivel de riesgo de contagios, ya que, por periodo vacacional de verano, no descartó que se presenten algunos casos, por lo que otro de los aspectos que se está cuidando, dijo que es evitar que haya trabajadores enfermos al inicio de la época invernal, la cual en poco tiempo comenzará.

“Hemos hecho estas recomendaciones a todos los comités seccionales, de que platiquen con su gente, que no se confíen y empiecen a utilizar la mascarilla, más vale estar preparados a que nos agarre un brote de Covid, hay gente que tiene ya esa costumbre o cultura y que bueno, a ellos ya no hay necesidad de estarles avisando o pidiendo más protección, pero hay más trabajadores que no hacen uso de estas medidas y son a quienes les estamos pidiendo eso”.

Peralta Alegría dijo que en caso de abrirse alguna campaña de vacunación contra Covid-19 o refuerzo, se pedirá a los trabajadores que participen de tal manera que cuenten con las medidas de protección suficientes, toda vez que en pocas semanas iniciará el periodo de otoño e invierno.