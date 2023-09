Rehabilitan arteria por 2.3 mdp en Palmillas

Con una inversión de 2 millones 318 mil 319.75 pesos, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, en equipo con la secretaria de Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores, entregó la primera etapa de la rehabilitación del pavimento de la calle Banthí, en la comunidad de Palmillas, durante su noveno día de actividades con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Roberto Cabrera, en su mensaje, abundó en que las y los sanjuanenses son personas que trabajan en equipo y con valores, como el de la confianza y, justo eso, agregó, se ve reflejado en creer en San Juan del Río.

Destacó que el municipio debe estar seguro que se pueden hacer buenas gestiones con el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, para beneficio de la ciudadanía.

“Si creemos, si queremos y si ya estamos haciendo las cosas, si ya estamos poniendo de nuestra parte, aquí les digo: Síganle por ese camino. Aquí, ya me estoy dando cuenta, que todas las personas vienen bien acompañadas de la región”, dijo.

De acuerdo con la secretaria de Obras Públicas Municipales, la obra de rehabilitación consistió en la colocación de 4 mil 230.19 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 838.44 metros cuadrados de banqueta de concreto, 231.95 metros lineales de guarnición de concreto, 50.69 metros lineales de dentellón de concreto y la aplicación de mil 816 metros cuadrados de pintura horizontal.

“De la gestión que tú has logrado con Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, como vamos en un gran equipo, ya finalmente las peticiones que has hecho y que has presentado allá están dando frutos. Próximamente, en muy poquitos días, contados, vamos a arrancar con Gobierno del Estado la avenida Nacional, ya tenemos una fecha y la gestión ya está hecha; vamos de la mano con los delegados, con los ciudadanos”, anunció.

El subdelegado de Palmillas, Norberto Olguín Romero, agradeció la realización de los trabajos en la comunidad, ya que se trata de obras que benefician a la población. Recordó que el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, ha entregado a la localidad apoyos para el panteón, escuelas, el templo, entre otros.