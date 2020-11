Reiteran llamado a no pedir calaverita

Luz Virginia Cortés Osornio, regidora que preside la Comisión de Salud Pública en el Ayuntamiento de San Juan del Río, reiteró el llamado a los padres de familia para que eviten llevar a los niños a pedir la llamada calaverita, pues destacó que los contagios de coronavirus van en ascenso.

Es preciso hacer mención, que a través de un recorrido que llevó a cabo este medio informativo la noche del sábado, se observó que una parte de la población hizo caso omiso a las recomendaciones y salió en familia a las plazas principales del centro de San Juan del Río.

La regidora detalló que las autoridades de salud han insistido en el aumento de casos de Covid-19 y en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad sanitaria, por lo que destacó que por esta ocasión se recomienda evitar que los niños salgan.

“Se sugiere que no salgan los niños a pedir dulces, los panteones están cerrados en estas fechas, seguir con los protocolos, al no estar autorizado por la Secretaría de Salud y al no recomendar, pues evitemos que nuestros hijos salgan a pedir dulces por esta ocasión”.

Destacó que existe una intensa campaña que se ha hecho desde las redes sociales del gobierno municipal, para invitar a la ciudadanía a acatar estas recomendaciones, a fin de evitar repunte de casos Covid-19 generados por fechas significativas como es el Día de Muertos.

“Desde que inició la pandemia, el área de Comunicación Social, a través de las redes sociales oficiales como es la del presidente, Memo Vega, ha estado constantemente subiendo material de difusión en temas de síntomas, a dónde acudir, que los panteones están cerrados y las recomendaciones de que no salgan y bajo su propia responsabilidad”.