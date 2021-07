Renovadora desde 1976 en San Juan

Con más de 45 años en el negocio de la reparación de calzado, la familia Castro Alanís, ha mantenido uno de los comercios en este rubro, mas longevos en el municipio, la “Renovadora de Calzado Cuauhtémoc”, brindando alternativas para darle una segunda vida a los artículos favoritos de los sanjuanenses.

De la historia de este importante negocio, Raimundo Segoviano Alanís explicó que sus padres oriundos de la Ciudad de México, llegaron a San Juan del Río en 1976, fecha en la que abrieron su negocio, cuando en la ciudad únicamente existían dos comercios dedicados a esta labor.

Es así que su padre Raymundo Segoviano Castro, abrió las puertas de la “Renovadora de Calzado Cuauhtémoc”, que lleva su nombre en honor a la calle en la que iniciaron a operar, sin embargo, sólo había transcurrido un año cuando decidieron cambiar su ubicación, a la actual, que es en Calle Rayón número 23, por lo que desde 1977 se han mantenido operando en el mismo local.

Relató que empezó a trabajar con su padre a los 16 años, por lo que hoy acumula una experiencia laboral de 34 años, en los que ha estado hombro con hombro con el iniciador del negocio, quién acumula 55 años de experiencia, por lo que a la fecha, conoce plenamente el mercado sanjuanense.

Relató que su trabajo implica importantes riesgos económicos, pues en ocasiones los zapatos al ser reparados, ya no son reclamados por los clientes, generando una pérdida considerable y señaló que al ver esta situación, su padre comenzó a aplicar políticas respecto a la devolución de los artículos, por lo que pasados algunos años, junta todos los artículos olvidados y con ellos realiza donaciones a personas con situaciones vulnerables.

“Me acuerdo mucho cuando fue lo del huracán allá en Acapulco, había muchas personas necesitadas, entonces mi papá agarró todos esos zapatos olvidados y los llevó a entregar por allá, o a veces cuando junta un determinado número de pares, va a la Sierra de Querétaro a entregarlos a las familias de allá, es una gran experiencia que ha marcado mi vida, dedicándome a este noble oficio”.

Por último, destacó que está renovadora no sólo reconstruye los zapatos, si no que reparan bolsas de mano, mochilas y otros artículos que las personas quieren seguir utilizando; además recordó que aunque las ventas no son iguales a los inicios del negocio, se mantiene vivo y con una importante cantidad de clientes, lo que augura muchos años más para “Renovadora de Calzado Cuauhtémoc”.