Repatriación de fallecidos en un calvario

Después de casi dos meses, la semana pasada fue posible la repatriación de dos migrantes sanjuanenses fallecidos en Estados Unidos, comunicó Lourdes Sánchez Vázquez, regidora que preside la Comisión de Trabajadores Migrantes en el Ayuntamiento de San Juan del Río, dijo que existe un tercer deceso ocurrido en marzo, en el que familiares decidieron incinerar el cuerpo para facilitar el traslado, pero aún no tienen acceso a la urna con cenizas.

Dijo que las cenizas se encuentran en el área aduanal del aeropuerto de la Ciudad de México, donde no han sido liberadas, razón por la que solicitó apoyo de la Oficina de Atención al Migrante.

Local Cuerpos de dos migrantes a la espera de repatriación

“Estoy haciendo la gestión de una liberación de cenizas de un mexicano que falleció en Carolina del Norte, pero no de coronavirus, fue otra la causa de la muerte, nada más que ahí, los familiares no tuvieron el acercamiento conmigo hasta el viernes que fue a mi oficina la mamá de joven y me dice que falleció en marzo. Los amigos que trabajaban con él, allá, le dijeron que era muy complicado trasladar el cuerpo, entonces decidieron cremarlo, le enviaron las cenizas por correo, porque la oficina consular estaba cerrada”.

Externó las complicaciones presentadas para el traslado de cuerpos de connacionales durante la pandemia, para lo cual ha apoyado con gestiones, aunque los trámites se llevaron a cabo por los familiares de los migrantes, tal es el caso de los originarios de la comunidad de La Valla y Visthá, en éste último se requerían de cinco mil dólares para llevar a cabo todo el proceso de traslado, cantidad que se reunió con apoyo de donativos, así como aportación del patrón del connacional fallecido y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al aclarar que ninguno de los tres casos que tiene registrados se trata de fallecimientos relacionados con Covid-19, refirió que según la última actualización de la SRE, existen seis casos de migrantes queretanos que fallecieron a causa de Covid-19, dijo que al parecer ninguno pertenece a San Juan del Río.