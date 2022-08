Requiere mejorara acceso de Vaquerías

El camino de acceso a la comunidad de Vaquerías, en San Juan del Río, presenta un deterioro considerable en la carpeta asfáltica. A lo largo de esta vialidad existen varios baches que afectan la movilidad de los habitantes de la zona, afirmaron habitantes de esta localidad.

Indicaron que este camino fue pavimentado desde hace más de 12 años, y desde entonces no ha recibido ninguna obra de mantenimiento. En ese sentido, afirmaron que tiempo atrás se ha solicitado a administraciones municipales la reparación de esta vialidad. Sin embargó, apuntaron, en ninguno de los casos se obtuvo respuesta favorable.

“Tiene muchos baches, como antes era empedrado, hay partes en donde se asoman ya las piedras que había. Desde lo que es la Ladera, las últimas casas de la Ladera Galindo, hasta terminar todo Vaquerías ya hasta se ven las piedras todas salidas. Cuando uno pasa, ya se oyen muy feo las ruedas de los carros, de hecho ya ni se puede caminar por ahí” comentó un habitante de este sitio.

Señalaron que este sería una las principales peticiones a la administración pública municipal actual, toda vez que beneficiaría de manera directa a todos los habitantes de este sitio.

Asimismo, refirieron que otra de las necesidades en la comunidad es la relacionada al tema de calles. Puntualizaron que en algunas de las vialidades aún son de terracería, de modo que en épocas de lluvia estos caminos se vuelven fangosos.

Mencionaron que son alrededor de seis calles las que se encuentran en este estado, de las cuales tres son de las más transitadas en la comunidad, de manera que su reparación es prioritaria.

“Estamos hablando que son como unas seis calles, no tienen ningún empedrado es pura tierra, cuando se viene el tiempo de lluvias se ponen muy feas. Ahorita no ha llovido tanto, pero en el año pasado que llovió, las personas de vivimos en estas calles era caminar entre el agua porque no hay, como decimos en la comunidad, ni lajas para poder caminar, se hace puro lodo y se vuelve muy difícil”, mencionó una mujer que se ha visto afectada por la situación.