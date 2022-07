Requieren obras públicas en San Javier

Desde hace seis años la comunidad de San Javier, en San Juan del Río, no cuenta con obras públicas, a pesar de que la localidad presentan diversas necesidades como la rehabilitación de calles y el mantenimiento de la red de drenaje, afirmó la subdelegada municipal de este sitio, Herminia Pérez Ruiz.

Indicó que durante las dos últimas administraciones públicas municipales, en la comunidad no se ejecutó ninguna obra pública que beneficiará de manera directa a los habitantes. Puntualizó que la única acción que se realizó en la localidad fue la sustitución de la luminaria por lámparas led en algunas calles.

“La gente está muy enojada porque dicen que a otras comunidades sí les dan y a nosotros no nos han dado porque somos una comunidad pequeña. No hemos tenido obra en los últimos seis años, en lo que son las últimas dos administraciones. O sea que estamos completamente olvidados (…).Lo único que hicieron fue el cambio de lámparas a las que son de led, pero eso la gente no lo vio como una obra”, aseveró.

Explicó que una de las principales necesidades de la localidad es el mantenimiento de la red de drenaje, especialmente en una calle. Detalló que para atender esta situación ha solicitado apoyo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). No obstante, manifestó, no ha habido respuesta favorable.

“Lo que nos urge y andamos trabajando en eso es lo del drenaje, pero como el pozo de la comunidad es independiente, las autoridades nos dicen que no hay apoyo para eso (…). El drenaje se tapa y se tapa. Ya tiene muchos ese drenaje por eso queremos nosotros que nos apoyen a arreglar el drenaje. No estamos pidiendo tanto, nada más una calle donde está muy mal”, aseguró.

Finalmente, refirió que dentro de la comunidad alrededor de seis calles necesitan rehabilitación, toda vez que el empedrado con el que cuentan ha sufrido un deterioro considerable. Señaló que una de las vialidades que requiere mayor intervención es donde se encuentra la iglesia de la comunidad, pues en temporada de lluvias esta calle sufre inundaciones.