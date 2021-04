Respalda Calzada a Nieto y Abigail

El exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, estuvo en San Juan del Río para brindar su respaldo a los proyectos que encabezan Gustavo Nieto Chávez candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Abigail Arredondo a la gubernatura, destacando además el potencial que tiene el municipio para crecer y detonar.

Acompañado de su esposa Sandra Albarrán, Calzada Rovirosa dijo que el triunfo de Gustavo Nieto abriría las puertas de San Juan del Río hacia el Desarrollo Económico.

“Las propuestas de Gustavo Nieto son muy buenas, tienen mucho que ver con la economía de la gente, tienen que ver con un mejor San Juan del Río, para vivir de una manera adecuada”.

Al recorrer tianguis y mercados de San Juan del Río, consideró que entre la ciudadanía hay respaldo y confianza hacia el PRI.

“Yo estoy seguro que Gustavo Nieto va a ganar, porque tiene las mejores propuestas, son óptimas precisamente para tener un San Juan del Río mejor, tiene el perfil ideal por su capacidad, su trayectoria y sus conocimientos para representar este gran municipio, y estamos aquí mi esposa Sandra y yo, acompañando a mi amigo en buscar el posicionamiento al cargo público que él busca.

Por otra parte, la candidata a la gubernatura, Abigail Arredondo destacó la importancia de generar nuevos comedores comunitarios para las familias que no tienen asegurada su alimentación diaria.

“Como gobernadora no me voy a permitir que ningún queretano ni queretana se acueste sin comer, garantizaré una alimentación y una nutrición adecuada, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra manos para la prevención de enfermedades”, subrayó.

Agregó que en caso de que la población sanjuanense avale sus proyectos el próximo 6 de junio, buscará concretar lo antes posible una mejor seguridad y también movilidad en la localidad.

“Todos los días avanzamos, el termómetro está en la calle, la gente no está conforme y no se conforma con lo que hoy estamos viviendo, mucha inseguridad, una crisis espantosa, la gente recuerda como el PRI dejó a Querétaro en los primeros lugares en materia de seguridad y creo que eso es lo que más le importa a la gente, aquí en San Juan del Río no es posible que hayan permitido la llegada del crimen organizado, y que hoy el huachicol haya hecho que nuestro tejido social este debilitado”.