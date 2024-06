Respalda Santiago Nieto lucha de Juan Alvarado

El ex candidato a Senador por Querétaro por Morena, Santiago Nieto Castillo respaldo al candidato al Ayuntamiento de San Juan del Río por el mismo partido político, Juan Alvarado Navarrete y afirmó que defenderán el triunfo que tuvo en las elecciones del domingo pasado.

En conferencia de prensa, el excandidato sanjuanense afirmó que para ello se cuenta con un equipo jurídico que estará a cargo de cada uno de los procedimientos electorales que continúan posterior a la contienda, por lo que para ello se han llevado a cabo reuniones de trabajo para defender el voto con el cual, aseveró que se vio favorecido Juan Alvarado.

Durante su intervención, pidió al gobierno estatal, municipal y al ex alcalde sanjuanense, Guillermo Vega Guerrero sacar las manos de la contienda y dejar que se externe la voluntad de la ciudadanía, misma que deseo la llegada de la Cuarta Transformación al municipio.

"Vamos a defender San Juan del Río, San Juan del Río es mi casa, es mi origen y vamos a hacer valer el Estado de Derecho, Juan Alvarado ganó y le decimos al gobierno que no se meta en este proceso electoral, el maximato de Memo Vega llegó a su fin, ya es momento de que llegue la Cuarta Transformación, ya llegó, fue votada por la ciudadanía y vamos a defender primero en el recuento que es el día de hoy en el consejo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y de ser necesario en la sala jurisdiccional defenderemos el triunfo de Juan Alvarado, queremos decirles que deben ser demócratas, es absolutamente ridículo la narrativa de la derecha señalando que en el PREP hay inconsistencias y que estaba siendo alterado", citó .

Aseguró que notoriamente la ciudadanía tuvo la intención de aportar con su voto la construcción del segundo piso de la 4T, motivo por el cual reiteroo, que defenderán el voto guinda en San Juan del Río.

"Son los propios ciudadanos quienes cuentan los votos y los propios capacitadores asistentes electorales quienes hacen la toma de la fotografía de las sábanas y quienes capturan la información, no se capturan nombres de partidos, se capturan números relacionados con los resultados electorales y de las diferentes modalidades de cómputo de voto, sea que el partido vaya en coalición o no vaya en coalicion, no hay forma de alterar los resultados electorales preliminares y rechazamos absolutamente la narrativa de la derecha que intenta desvirtuar e intenta justificar su debacle a partir de una alteracion del PREP".

De esta manera es como afirmó que este miércoles tendrá una reunión en la Ciudad de México con integrantes de Morena así como del equipo jurídico que se activo desde hace varios días para defender el voto de Morena.

"Todavía faltan evidentemente que se desahoguen los procedimientos jurisdiccionales pero esa proyección va a hacer creo que es un mensaje muy claro de la ciudadanía de estar a favor de un proyecto que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de todos los sanjuanenses, ganamos San Juan del Río, ganamos Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, presidencias municipales a la que habría que sumarles también Tolimán en virtud de que el candidato forma parte de la coalicion, tenemos siete de 18 municipios y San Joaquín en las mismas condiciones, tenemos siete de 18 Ayuntamientos", finalizó.