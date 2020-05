Respaldan reformas en materia electoral

En sesión extraordinaria de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento de San Juan del Río aprobaron el dictamen enviado por la Legislatura local para reformar la Constitución Política del estado de Querétaro, respecto a un paquete de leyes en materia electoral a favor de los pueblos y comunidades indígenas, además para garantizar el voto a queretanos en el extranjero para la siguiente elección a gobernador, informó Susana Águila Flores, regidora que preside la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas.

Dicho dictamen contempla las reformas a la Ley Electoral del Estado, dentro de sus propuestas establece la obligatoriedad a los partidos políticos para que postulen a candidatos de origen indígena y también permitirá que los queretanos que residan en el extranjero voten en las elecciones de la gubernatura.

“Fue una sesión extraordinaria, porque el Congreso del estado aprobó la reforma a los artículos tercero y séptimo de la Constitución del Estado de Querétaro, como es una reforma constitucional se requiere que tenga también la aprobación de los ayuntamientos”, dijo la regidora.

Agregó con la reforma se desea garantizar que haya representación de los pueblos indígenas en cargos públicos, por lo que para tener representantes en el Ayuntamiento la población indígena debe es superior al 40 por ciento en el municipio, como en el caso de Amealco o Tolimán, y si se tratara para una diputación, tendría que ser 60 por ciento.

Precisó que a pesar que en la Legislatura, la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votó en contra de esta reforma, ella en el Ayuntamiento decidió aprobarlas, debido a que existen pocas oportunidades para la participación política de los pueblos indígenas, aunque reconoció que puede prestarse a situaciones como lo ocurrido con las llamadas “Juanitas”, en las que se utilizó a las mujeres para cumplir con la cuota de género, pero al final cedían los cargos a varones.

“Siempre he creído que las oportunidades que se dan en materia de derecho indígena son tan escasas que yo voté a favor, a pesar que tengo mis reservas en cuanto a la Ley Electoral (…) Como con las Juanitas, igual puede pasar acá, porque no hay ningún documento que acredite que eres indígena, lo único que cuenta es que se autodefinan o auto reconozcan como indígenas. La cosa es que, al rato, a ver si no salen indígenas de ojos azules y rubios que digan que son indígenas nada más para ocupar esos espacios”.