Restauranteros confían en que se adelante festejo de San Valentín

Integrantes del sector restaurantero de San Juan del Río esperan que se adelante el festejo del Día del Amor y Amistad, por lo que se espera un incremento en el número de comensales en los establecimientos los próximos días, informó el presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia.

El Escenario C permanecerá en Querétaro hasta el 15 de febrero y aunque se tenía la esperanza de que hubiera un cambio en la operatividad de estos negocios con motivo del festejo, indicó que no podrá ocurrir, dado que el 14 de febrero es domingo, fecha en la cual no pueden abrir los restaurantes más que con servicio a domicilio y pedidos para llevar.

Esta medida no abona a la mejora del sector por las bajas ventas que han registrado desde al año pasado por la pandemia Covid-19, sin embargo, se espera por parte de los integrantes del gremio, contar con buenas estrategias con motivo de la fecha e incrementar por lo menos un 20 por ciento de ventas.

“Lo que estamos de alguna manera intentando, es que los comensales puedan festejar entre la semana y festejar el 14 de Febrero, obviamente con los aforos permitidos y medidas sanitarias y esperar que entre semana los consumos puedan levantar un poco”.

Finalmente, indicó que durante los próximos días se buscará por parte de algunos integrantes del gremio implementar algunos descuentos o promociones a fin de tener clientela, sin sobrepasar el cupo autorizado del 50 por ciento de comensales en los negocios como se tiene establecido en el Escenario C.