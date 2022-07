Resurgen filas para pruebas de Covid-19

Ante un repunte inminente alza en los contagios por Covid-19 en la región, las largas filas para realizarse la prueba de detección del virus o bien, ir en busca de una incapacidad comenzaron a hacerse visible desde los primeros días de esta semana en sitios como la Unidad de Medicina Familiar #6 en San Juan del Río.

Luego de un recorrido por la zona, los derechohabientes manifestaron que, en algunos casos, llegaron alrededor de las 07:00 horas, y siendo el mediodía no los habían pasado para atenderlos, y es que personal de empresas y adultos mayores comenzaron a abarrotar el sitio.

Tal fue el caso de Martha González, quien se reportó con tos seca, diarrea y lapsos de fiebre, y declaró que en su trabajo la mandaron a realizarse la prueba para que posteriormente pudiera faltar en caso de ser positiva, aunque adelantó que lo mismo aplicará para sus compañeros de línea en una de las empresas sanjuanenses.

“En la fábrica me dijeron que no fuera hasta llevar la prueba negativa, ahorita me siento mal, aquí hay mucha gente y dice el personal que desde la semana pasada ya se veía igual a la gente viniendo por las pruebas e incapacidades. La verdad si hay en mi familia contagios, pienso que también yo”.

Vicente Dimas, ciudadano sanjuanense sostuvo que, derivado de la demanda para hacer trámites en este sitio, él optó por llevar únicamente su prueba Covid (que dio positiva) para que le entregaran su constancia, pero que esto también le llevó varias horas.

“Uno la verdad prefiere irnos a otros lugares a hacer la prueba, lo importante es actuar antes de contagiar a más personas y encerrarse hasta que no seamos contagiosos, viene fuerte la otra ola”, subrayó.

Mientras a cuentagotas avanzaron las personas para recibir atención, manifestaban molestia por la demanda de los servicios, y otro tanto hablaba sobre acciones que tomaban para evitar contagiarse en sus hogares.