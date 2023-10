Retiran vigilancia de la autopista 57

Con un pronunciamiento ante el Cabildo sanjuanense, el regidor Arturo Javier Calvario Ramírez, reiteró el llamado a la Guardia Nacional División Carreteras, para que mantenga la vigilancia de la autopista 57, en la que recientemente un tractocamión arrolló a tres elementos de la Policía Estatal, dejando como saldo a dos muertos y una elemento en condiciones críticas de salud.

El regidor afirmó que de manera constante, se ha buscado que esta corporación federal contribuya en la disminución de los accidentes que ocurren en esta tramo carretero, señalando que ya había un compromiso que se generó a en julio de este año y que se cumplió solo unas semanas, ya que después se volvió a notar la ausencia de los elementos de seguridad.

Policiaca Respaldará gobierno a familias de policías

Manifestó y reconoció que por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se han hecho adecuaciones y la obra de mejoramiento de carriles en la autopista, ha avanzado, muestra de ello es la apertura según se acordó en mesas de trabajo, a la altura de Loma Linda, no obstante, el tema de la ausencia de la seguridad, ha sido reiterado y por ello manifestó que es necesario que se tenga el respaldo de la corporación.

Poco duraron los operativos de vigilancia, dijo. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Dijo que este llamado se hace a propósito del señalamiento que hizo el gobernador del estado, Mauricio Kuri, al señalar que se buscarán acercamientos para resolver este tema y que el chofer responsable de la muerte de los policías estatales, no habría estado conduciendo en condiciones óptimas.

En ese sentido, reiteró Calvario Ramírez que es necesario que se siga levantando la voz desde el municipio de San Juan del Río para que la Guardia Nacional haga su trabajo y vigile tanto los pesos y las velocidades de los tractocamiones, además de que los choferes estén manejando en condiciones apropiadas y con ello disminuir los riesgos de accidentes fatales, ya que son constantes.

“San Juan no puede seguir poniendo los muertos, es fundamental que la Guardia Nacional se ponga a trabajar, solo aparecieron unas semanas y posteriormente se volvieron a retirar, no es posible que sigamos así, las familias del municipio no pueden ser las que estén en riesgo y para ello es necesario un trabajo conjunto y aquí falta la parte que le toca a la Guardia Nacional”

Cabe resaltar que durante su pronunciamiento también hizo un llamado al que se guardara un minuto de silencio en honor a los elementos caídos, invitación a la que se sumó todo el Ayuntamiento en donde, además, se dijo se espera que la elemento que actualmente se debate entre la vida y la muerte, pueda salir adelante.