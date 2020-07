Retoman jornadas de reforestación comunitaria

A petición de pobladores de colonias o comunidades, la Dirección de Ecología Municipal retomó las jornadas de reforestación comunitarias, con aplicación de medidas de seguridad sanitaria contra el Covid-19, informó el titular, Luis Fernando Esperón Valenzuela.

“Tenemos un protocolo que estamos siguiendo por el tema de la contingencia, son grupos pequeños, no podemos hacer grupos grandes, únicamente tienen que ser familiares los que estén trabajando con un árbol o que vivan en la misma casa. Pedimos el uso de cubrebocas, gel y evitamos el contacto entre personas. Pedimos que trabajen en el espacio donde van a sembrar su árbol, que no se estén prestando herramienta y que no pasen de un lado a otro. Donde trabajan se les entrega el árbol para evitar tanto contacto”.

Detalló que cada semana llevan a cabo dos jornadas, la semana pasada se llevó a cabo una en la comunidad de Cerro Gordo y hay otra programada para La Estancia, se trata de actividades que la gente solicita para mejorar la imagen de espacios públicos.

“Las veníamos haciendo de manera interna, a partir de julio las abrimos a la gente que nos ha solicitado, son alrededor de dos por semana, la idea es avanzar conforme nos van solicitado, ahorita julio y la mitad de agosto ya tenemos cubiertos los espacios”.

Precisó que algunos espacios reforestados a través de estas jornadas forman parte del programa de riego y la autoridad municipal puede darles seguimiento, en el resto se pide a la población que apoye la sobrevivencia de los árboles, que en 80 por ciento son plantas nativas del municipio, a efecto que soporten más la época de sequía.