Retrasaron permisos a pescadores

El presidente de Río Los Sabinos S.C. de R.L., José Fernando Gudiño Bautista, dio a conocer que un retraso de cinco meses se ha generado en la renovación del permiso para la pesca en San Juan del Río, situación que mantiene en incertidumbre a los integrantes de dicha agrupación.

La preocupación entre los 14 socios de la agrupación incrementa conforme transcurre el tiempo dado que para acceder a los diferentes apoyos emanados por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), se debe contar con el permiso en la actividad, por lo que confió en que antes de que concluya el 2021 se entregue la renovación del permiso a los pescadores de Río Los Sabinos S.C. de R.L.

“No hemos estado pescando porque tenemos nuestro permiso vencido, nuestro permiso está en trámite, tenemos cinco meses que nuestro permiso está en trámite, no sé porque se nos ha atrasado mucho, no ha podido salir nuestro permiso, pedimos que nos consideren para estos apoyos porque hemos hecho hasta lo que se ha podido con los requerimientos para el permiso, nos interesa que no den el permiso antes de que termine el año”.

El productor piscícola comentó que es la primera ocasión que el permiso se retrasa por tanto tiempo en su renovación, por lo que advirtió que en caso de no contar con este mismo las próximas semanas, se corre el riesgo de que los pescadores se queden sin recibir apoyos del Gobierno Federal a través de Conapesca.

Finalmente agregó que, ante la falta del permiso renovado, los productores piscícolas no pueden efectuar actividades de pesca hasta en tanto no cuenten con la anuencia correspondiente por parte de las autoridades competentes