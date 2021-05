Ricardo Badillo denuncia retiro de lonas

El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el partido Fuerza por México, Ricardo Badillo González, denunció públicamente a la administración local por haber mandado a quitar dos lonas que estaban sobre espectaculares en principales avenidas del municipio, como es el caso de Avenida Benito Juárez Oriente y Río Moctezuma.

En rueda de prensa, el aspirante indicó que la empresa con la que se hizo el convenio para poder publicitar su imagen le informó que ya no podrían seguir utilizando el espacio por temor a tener algún tipo de represalias por parte del actual gobierno, y como evidencia presentó un audio en donde explicaban dicha situación.

Local

En el mensaje de audio entre dos personas (quienes no se precisó de quienes se trata), se hace alusión a que las lonas fueron retiradas por motivos alternos y que no se involucre al Municipio, sin embargo, el candidato dijo que se debe actuar con transparencia y por ello decidió hacer pública esta evidencia.

“Entiendo la parte donde nos están afectando, pero a veces no nos queda de otra, no sé de qué manera, pero que primero que te den el diseño o que definitivamente la dueña no quiere rentarnos. lo que no quiero que menciones es que al Municipio no le pareció la publicidad”, se escuchó en el audio difundido por Badillo.

El aspirante dijo que la principal molestia de la administración es que en las lonas se hace énfasis en que si gana ya no habrá predialazos, que van contra la corrupción que afecta a la población, apoyo a mujeres y la propuesta de bajar las tarifas de agua y predial.